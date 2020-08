Carmen Miranda, 'A Pequena Notável', nos deixou há 65 anos

Carmen Miranda é um dos símbolos da música brasileira no País e no exterior. A cantora, atriz e dançarina nasceu em Portugal, mas chegou ao Brasil com meses de vida. Nesta quarta-feira (5), a morte da artista completa 65 anos e, em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das músicas gravadas por ela que mais tocaram nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. “A Pequena Notável”, apelido que ganhou em razão de seu 1,55 m de altura, faleceu em 1955, nos Estados Unidos.

Aurora, canção de autoria de Mário Lago e Roberto Roberti e composta para o Carnaval de 1941, ficou na liderança do ranking. Essa música foi apresentada por Carmen nos Estados Unidos, chegou a ganhar uma versão em inglês feita pelo trio feminino norte-americano Andrews Sisters e fez parte da trilha sonora do filme Segure o fantasma, da dupla cômica Abbott & Costello.

Também foram destaques nas primeiras colocações do ranking do Ecad as músicas Mamãe eu quero (de Jararaca e Vicente Paiva), Ta-hi (de Joubert de Carvalho), O que é que a baiana tem (de Dorival Caymmi), e Balancê (Braguinha e Alberto Ribeiro). Tico tico no fubá, de Miguel Lima/Zequinha de Abreu, ficou em 18º lugar. E Chiquita bacana, de Braguinha/Alberto Ribeiro, em 20º, encerrando a lista.

Maria do Carmo Miranda da Cunha, artisticamente conhecida como Carmen Miranda, foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela foi um símbolo de brasilidade num período em que a música do Brasil ainda não era conhecida no exterior. Começou a carreira no fim década de 1920, como cantora de rádio, e ganhou fama internacional pelo seu talento, suas canções e sua famosa caracterização de baiana. Além disso, Carmen foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil e chegou a receber o maior salário pago para uma mulher nos Estados Unidos.

Carmen Miranda tem 377 gravações no banco de dados do Ecad. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas, nos últimos cinco anos, é proveniente dos segmentos de TVs, Rádio e Cinema, que correspondem a mais de 85% do que é destinado a ela. É importante ressaltar que seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).