Cozinheiros terão que preparar massa e salmão em episódio do Masterchef

No episódio de Masterchef Brasil desta terça-feira (4), às 22h45min, os oito participantes terão que cozinhar sofisticadas massas da gastronomia francesa após uma aula com os chefs jurados. Após aprenderem as diferenças técnicas de cada uma, os competidores precisarão reproduzir as massas a brisée, a sablée e a sucrée, popularmente conhecidas como “massa podre”.