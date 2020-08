Sesc Canoas oferece oficinas de música e dança em agosto

O Sesc Canoas promove, no mês de agosto, duas oficinas culturais ligadas à música e à dança como parte do projeto Arte Sesc – Em Casa com Você. As aulas do projeto musical Rita Livre e de dança flamenca acontecem por meio da plataforma Zoom e estão com inscrições abertas.

www.sesc-rs.com.br/cultura/artesescemcasa/ingressos Os interessados devem fazer o cadastro no sitepor R$ 15,00 para quem tem Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários, e R$ 30,00 para o público em geral para cada oficina.

A programação começa na terça-feira (4), com uma das aulas do projeto Rita Livre, que contará com um total de três encontros com aulas de técnica vocal, contrabaixo e técnica de som. Cada aula terá 1h30min com o objetivo ampliar as vivências musicais de mulheres e pessoas que assim se identificam. A atividade contará com a possibilidade de tradução em Libras. Os encontros seguintes serão na quarta-feira (5) e quinta-feira (6).

A oficina de dança flamenca para iniciantes será realizada em duas sextas-feiras (7 e 14 de agosto). É destinada para homens e mulheres, com mais de 18 anos, que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre essa arte, promovendo a melhora da autoestima e a descoberta de novas possibilidades de movimentação corporal. A oficina será ministrada por Graziela Silveira e acompanhada ao vivo pelo guitarrista Giovani Capeletti.

www.pertodevc.com.br O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site

Oficinas Sesc Canoas – agosto

Projeto Musical Rita Livre

Data: 04/08, 05/08 e 06/08

Horário: das 19h às 20h30min

Sinopse: O projeto musical tem como objetivo ampliar e capacitar as vivências musicais de todas que se identificam como mulheres, incluindo mulheres surdas ou com deficiência auditiva, pois contará com tradução em Libras. São 3 encontros para iniciantes na música sendo a primeira de técnica de som com Juliana Nunes; a segunda de contrabaixo com Paula Lencina, baixista da banda Cat Arcade; e a última de técnica vocal com Miriam Smile, cover de Rita Lee. O projeto trará experiências pedagógicas, melhorando o desenvolvimento da inteligência musical e percepção.

Nomes dos profissionais: Coletivo MAO (Movimento Antiopressao) com Juliana Nunes, Paula Lencina e Miriam Smile

Público de interesse do projeto: Mulheres e todas que se entendem como mulheres, com mais de 14 anos. Oficina nível iniciante

Dança flamenca para iniciantes

Datas: 07 e 14/08

Horário: das 19h às 21h

Sinopse: A oficina apresenta as características básicas do flamenco para todos aqueles que não tem conhecimento prévio desse tipo de dança. Homens e mulheres a partir dos 18 anos podem conhecer um pouco mais sobre essa arte ao mesmo tempo em que melhoram a autoestima ao descobrirem novas possibilidades de movimentação corporal. A oficina será acompanhada ao vivo pelo guitarrista Giovani Capeletti.

Nome da profissional ministrante: Graziela Silveira