Caetano Veloso confirma que fará live em seu aniversário de 78 anos

Após meses de pedidos do público, Caetano Veloso fará uma live aberta na sexta-feira (7), que poderá ser assistida através do aplicativo do Globoplay. A data selecionada tem um motivo especial: será no dia do aniversário de 78 anos do cantor. A partir das 21h30min, Caetano e seus filhos Moreno, Zeca e Tom entram ao vivo no show comemorativo que ganhou o nome de Live Lenda, já que o cantor prometia a apresentação desde o início da pandemia.

Para anunciar a novidade, o Globoplay preparou uma edição especial do programa Sinta-se em Casa, estrelado por Marcelo Adnet, onde o humorista fez uma paródia de Caetano relacionando à coincidência das datas: 78 anos no dia 7 do mês 8. O episódio já está disponível na plataforma e ainda conta com uma participação a distância, remota, de Caetano.