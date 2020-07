Mostra de Cinemas Africanos promove curso sobre obra de Flora Gomes

A obra do cineasta de Guiné-Bissau Flora Gomes é tema de um curso que será ministrado em agosto, a partir de sábado (1), pela Mostra de Cinemas Africanos. Os encontros, que acontecerão sempre aos sábados, serão mediados pela pesquisadora e especialista na obra de Gomes, Jusciele Oliveira. Das 15h às 19h (total de 20 horas), o investimento das aulas é de R$ 200,00 - com emissão de certificado.

Flora Gomes, que participará de uma das aulas, é um dos maiores nomes do cinema produzido no continente africano. A intenção do curso é de contribuir e acrescentar no conhecimento de Guiné-Bissau por meio da obra de Gomes, que apresenta em seus filmes a sociedade, a história e as memórias de seu país. Os encontros terão ênfase na área dos estudos cinematográficos, partindo da concepção de autoria e da teoria dos autores para pensar a obra do diretor.