Sessões temáticas e música são as atrações do Drive-in Air Festival no fim de semana

www.driveinairfestival.com.br Na quinta semana de Drive-in Air Festival, evento com atrações no estilo drive-in que acontece semanalmente no estacionamento do Porto Alegre Airport, o público poderá contar com uma gama de atrações variadas que vão de shows a sessões de cinema com musicais. Os ingressos já estão à venda pelo site

Na quinta-feira (30), a noite é dos musicais com a exibição de Mamma Mia! (2008), estrelado por Meryl Streep e que tem como plano de fundo os sucessos do grupo Abba como trilha sonora. Na segunda sessão da noite, Lady Gaga e Bradley Cooper estrelam e cantam juntos no romance Nasce uma estrela (2018), que levou várias indicações ao Oscar.

Na sexta-feira (31), a atração é o show do cantor Vitão, que embala a noite ao som de sucessos como O Sol, Flores, Embrasa e Edredom. A abertura e encerramento será por conta dos DJs Rafinha Menegazzo e Heitor Rodrigues.

No sábado (1) e no domingo (2), o evento ganha toda a magia do mundo bruxo com a exibição de Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 2 (2011) em sequência. Além disso, o evento terá set list inspirado nos longas sob o comando da DJ Ana Roloff e shows temáticos, como o Mundo Geek e o triluxo Drag Queens no Mundo Bruxo.

Programação completa

Quinta-feira, dia 30

18h - Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição dos filmes

Sexta-feira, dia 31

17h30 – Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

18h30 – DJ Rafinha Menegazzo

20h – Vitão

21h – DJ Heitor Rodrigues

Sábado, dia 1 – Noites Mágicas 1

18h – Abertura dos portões + Set Bruxo com a DJ Ana Roloff

19h – Quarteto de Cordas Malus com o show Especial Mundo Geek

20h – Show Triluxo – Drag Queens no Mundo Bruxo

20h30 – Exibição do filme Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 1

Domingo, dia 2 – Noites Mágicas 2

18h – Abertura dos portões + Set Bruxo com a DJ Ana Roloff

19h – Quarteto de Cordas Malus com o show Especial Mundo Geek

20h – Show Triluxo – Drag Queens no Mundo Bruxo

20h30 – Exibição do filme Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2

Ingressos

- Em cada carro é permitido até quatro pessoas do mesmo convívio;

- Em relação às vagas, será de acordo com a chegada e com o setor adquirido.