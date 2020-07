Frank Jorge é a atração do projeto 'Mistura fina' desta quinta-feira

Facebook Cantor, compositor e guitarrista, Frank Jorge encerra a programação de julho do projeto Mistura fina - Música para fugir do trânsito. A transmissão do show virtual ocorre nesta quinta-feira (30), a partir das 18h30min, é feita pelodo projeto.

O repertório reúne canções dos cinco CDs solos lançados. Com uma longa e diversificada carreira, Frank tem como características o humor e a irreverência.

Músico, escritor, apresentador de rádio e TV, professor de Produção Fonográfica e História do Rock, na Unisinos, Frank Jorge é formado em Letras (PUC/RS/1992) / Radialismo (Senac-RS/2002), especialista em Docência no Ensino Superior (Unisinos/2011) e Mestre em Ciências da Comunicação (Unisinos/2017). Já lançou oito discos (cinco como integrantes de bandas gaúchas e três solos), além de ter publicado três livros. Um de seus grandes feitos foi ter aberto o show de Paul McCartney, em outubro de 2017,em Porto Alegre. O marco foi em 1986, quando passou a integrar a banda Os Cascavelletes, referência importantíssima do rock gaúcho ao lado de De Falla, TNT e Replicantes. Naquele mesmo ano, passa a cursar Letras na PUC, reforçando o lado compositor e passando a transitar nos circuitos universitários e alternativos da música porto-alegrense. Outra banda marcante, e uma das precursoras do rock independente no Brasil, foi a Graforréia Xilarmônica, criada em 1987. Atualmente (2020/01), é coordenador e professor no Curso Tecnólogo de Produção Fonográfica/Unisinos.

Suspensas desde o dia 19 de março, em acordo com as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Coronavírus), a programação Mistura fina - Música para fugir do trânsito foi retomada no dia 16 de abril, a fim de garantir a continuidade do projeto e o trabalho dos artistas participantes, bem como minimizar os efeitos do isolamento provocado pela crise sanitária no Brasil.

A iniciativa leva a assinatura da Fundação Theatro São Pedro, da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, produção da Primeira Fila Produções, financiamento do Pró-Cultura RS e patrocínio da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS.