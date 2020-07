Mostra virtual da Bienal do Mercosul seguirá no ar até 31 de agosto

Em abril de 2020, como consequência das medidas de prevenção à Covid-19 e diante da impossibilidade de abrir fisicamente a Bienal 12, a Fundação Bienal do Mercosul anunciou sua abertura virtual. Dadas as proporções que a pandemia tomou, não foi possível abrir a versão presencial da mostra com o tema Feminino(s). Visualidades, ações e afetos.

Ativa desde 16 de abril para viabilizar a realização do projeto, a Bienal 12 Online se encerraria no dia 5 de julho, mas, para expandir o alcance das obras e os debates e reflexões que elas suscitam, a plataforma, que recebeu até o momento mais de 18 mil visitantes, seguirá no ar até 31 de agosto, com obras de cerca de 70 artistas.

O presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann, fala sobre a decisão: “Enquanto médico, não acredito que teremos, ainda neste ano, um momento seguro para realizar uma versão presencial da Bienal. Por isso, e por entender que mais do que nunca, precisamos estar conectados e dialogando de forma profunda a partir da arte, decidimos cancelar a mostra física e manter até o fim de agosto a Bienal Online no ar, para que mais pessoas possam acessar e compartilhar destes afetos”, afirma Schwartsmann.

Nesta quinta-feira (30), acontece a última transmissão do Programa de Lives Bienal 12, às 19h. O bate-papo de encerramento vai reunir a equipe curatorial desta edição da mostra: a curadora geral Andrea Giunta, as curadoras adjuntas Dorota Biczel e Fabiana Lopes, e o curador do Programa Educativo Igor Simões. Neste encontro final, a equipe retoma a Bienal e seus processos antes e depois da pandemia, compartilhando com o público os aprendizados e atravessamentos desta edição.

O Programa de Lives teve início no final de maio e contou com as participações de 16 convidados, entre artistas, curadores e educadores: Rosana Paulino, Ana Lira, Juliana dos Santos, Mara Pereira, Natalia Iguiñiz, Eliana Otta, Arissana Pataxó, Ana Gallardo, Sebastian Calfuquea, Joiri Minaya, Pau Delgado, Helô Sanvoy, Juliana Góngora, Janaína Machado, Hugo Oliveira e Hélio Menezes.