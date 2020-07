Estrelada por Andréa Beltrão, série 'Hebe' estreia na Globo nesta quinta-feira

A presença de Hebe Camargo volta às telas em horário nobre da grade televisiva nesta semana. A Globo passa a exibir a partir desta quinta-feira (30), às 22h40min, a série Hebe, com 10 episódios que contam a vida e a trajetória de um dos maiores ícones femininos da televisão brasileira.

No papel da apresentadora, Valentina Herzage interpreta a jovem Hebe, entre 1943 e 1954, enquanto Andréa Beltrão assume seu papel de 1965 até sua morte, em 2012. Um recorte deste período foi exibido nos cinemas no ano passado, com o título Hebe - A estrela do Brasil