Em época de delivery, kits de alimentos ganham reforço de livros na pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, a artista e escritora Liana Timm lançou a ação #alimentocorpoealma, com a parceria de entidades sociais, para doação de cestas básicas e livros a comunidades carentes da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na segunda fase da campanha, ela se une a espaços gastronômicos da capital gaúcha para entregar livros junto às encomendas de kits, cestas, bolos e pratos congelados.

A iniciativa que integra a gastronomia e a cultura é a novidade para os consumidores de Porto Alegre. A partir desta semana, quem pedir alimentos de alguns restaurantes e fornecedores da cidade vai levar um livro da editora Território das Artes, da autora Liana Timm. Participam da iniciativa a Brubins Congelados, a Machry Armazém e Bistrô e os Bolos Dourados, do Claiton Franzen, conhecido na cidade como proprietário do Dometila Café.

“É uma forma de levar afeto e cultura por meio da literatura e da arte para quem compra um alimento ou oferece um presente especial. Também é uma maneira de estimular os empreendedores locais, que precisam criar outras formas de comercializar seus produtos diante das restrições da pandemia”, observa Liana Timm.

Entre as obras da #alimentocorpoealma, estão os livros de arte, de dramaturgia, contos, poesia e coletâneas de diversos gêneros literários de vários autores. Os títulos serão encaminhados com os pedidos dos estabelecimentos participantes, enquanto durarem os estoques.

Empresa com mais de 35 anos em Porto Alegre, a Brubins se reinventou nesse período e está vendo suas vendas dobrarem em relação ao ano passado. Com porções que servem a família e pratos do dia a dia, a sua especialidade são os pratos congelados, que agora vão brindar os clientes também com os livros da campanha. Os pedidos para entrega em Porto Alegre podem ser feitos diretamente pelo