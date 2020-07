NatGeo Wild exibe documentários especiais no Dia Mundial dos Tigres

Nesta quarta-feira (29), considerado o Dia Mundial dos Tigres, o NatGeo Wild exibe duas produções sobre o instinto felino dos tigres, na data escolhida para chamar a atenção da comunidade global sobre a necessidade de conservação e preservação desses animais. Às 19h45min, o documentário A revanche das tigresas narra a história de duas irmãs e como suas necessidades animais trilham os caminhos de suas jornadas. O filme revela uma história comovente da maternidade, ao mesmo tempo em que apresenta rivalidade, ciúmes e histórias de amor das duas irmãs.

Logo após, às 20h30min, o longa Fúria de tigres questiona até onde uma tigresa vai para proteger seu filhote mais fraco. O documentário acompanha uma mãe e sua ninhada de quatro filhotes. Porém, quando um deles não é mais encontrado, a tigresa Krishna concentra toda a sua energia em criar e proteger os três filhotes restantes.

Plataforma 'Aprenda em casa' apresenta conteúdo educativo e divertido

Com conteúdo para vencer o tédio como jogos, até vídeos e galeria de fotos, Aprenda em casa é uma página exclusiva apoiada por especialistas em diversas áreas, que asseguram que os conteúdos são seguros e apropriados para cada idade, além de contribuírem positivamente para o aprendizado de toda a família.