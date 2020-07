Gaúcho apresenta releitura de duas obras de Van Gogh nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (29), dia em que a morte de Vincent Van Gogh completa 130 anos, o artista plástico gaúcho Aloizio Pedersen apresentará virtualmente ao público, pelo Facebook e Instagram, uma homenagem a um dos maiores nomes do Expressionismo. Sua tela em tinta acrílica Esperando Van Gogh é uma releitura das obras Noite estrelada e Corvos no campo de trigo.

Na ocasião, o artista também falará sobre a vida e a obra do pintor holandês, além de explicar detalhes da produção da fusão de telas e suas simbologias. O vídeo-aula será postado nas redes sociais e ficará disponível para consulta posteriormente à publicação no Facebook e Instagram de Pedersen.

Van Gogh, não por acaso, é fonte de inspiração constante na carreira do pintor. Com o projeto Artinclusão no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), ele acompanha de perto a realidade dos distúrbios mentais, com incursões de telas e pincéis também por presídios e pela Fasc, entre outros espaços.

Pedersen ministra, há cerca de três anos, oficinas de pintura como forma de inclusão social a internos no IPF, que abriga cerca de 200 pessoas que cometeram delitos e possuem transtornos mentais graves. Com o Projeto Artinclusão, o artista desmistifica o tom negativo associado ao campo da loucura, muito associada a obras de Van Gogh. Recentemente, conseguiram até transformar esta instituição em um show room com 250 obras em pronta entrega, com verba integral para seus autores.