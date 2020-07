Instituto Zoravia Bettiol apresenta sua marca com live nesta terça-feira

O Instituto Zoravia Bettiol de Porto Alegre apresenta sua marca através de live nesta terça-feira (28), das 17h às 18h. A marca foi desenvolvida pela designer Beatris Scomazzon da empresa ZON Design.

Beatriz explica: “O universo simbólico de artista Zoravia é muito rico! É lúdico, é alegre – e às vezes questionador –, é irônico, é verdadeiro. Nada mais lógico do que buscar inspiração em sua obra para construirmos um Símbolo para ser vinculado à Marca do Instituto Zoravia Bettiol. E associar a ele um logotipo, com um lettering adequado e expressivo. Foi a própria Zoravia que nos inspirou: sua pessoa e personalidade, e sua obra. Tivemos alguns encontros onde ela mesma nos mostrou algumas obras de seu especial apreço. Conversamos. Pronto! A marca se materializou!”.

Além da apresentação da marca, a live contará com participações especiais do meio cultural como: Beatriz Araujo, secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul; Ana Norogrando, artista plástica; Gilberto Schwartzman, presidente da Fundação Bienal do Mercosul; Luciano Alabarse, secretário municipal da Cultura de Porto Alegre; Paulo Gomes, professor e curador de arte, e ainda um representante da Uniritter, universidade parceira que será responsável técnica pela live, através de sua inteligência e logística em TI.

O evento on-line também contará com sorteio entre seus participantes da obra A dama das libélulas, Nº 06/50, da série Criaturas voadoras, doada por Zoravia, para o Instituto.

link Para participar da live basta acessar o, que também estará disponível nas redes sociais da artista.

Sobre o Instituto Zoravia Bettiol

A artista plástica Zoravia Bettiol, em 2015, no ano em que completou 80 anos de vida e 60 de trajetória artística, foi criado o Instituto por uma iniciativa conjunta da artista e dos arquitetos Adroaldo Xavier, Ester Meyer, Iran Rosa e Lídia Fabricio, sendo que sua apresentação oficial e pública aconteceu em 26 de outubro de 2016. O evento realizou-se no auditório do Instituto Goethe, em Porto Alegre, na presença de seus sócios fundadores, conselheiros, diretores e convidados.

O Instituto é uma associação sem fins lucrativos que toma por missão a preservação, pesquisa e difusão do acervo artístico e documental da artista Zoravia Bettiol, bem como o apoio e incentivo às manifestações da arte contemporânea. A associação também pretende cumprir relevante papel social por meio de ações educativas e pedagógicas, proporcionando inserção e pertencimento através da arte. O desenvolvimento de projetos expográficos, editoriais e de pesquisa, e a manutenção de agenda de cursos de formação artística, oficinas, seminários e workshops, estão entre as principais atividades que dão suporte à concretização de seus objetivos.

Atualmente o Instituto está localizado na zona sul de Porto Alegre, na rua Paradiso Biacchi 109 e sua futura sede se encontra em obras, na Casa dos Leões, Rua dos Andradas, 507.

O Instituto Zoravia Bettiol é formado pela Diretoria eleita na Assembleia Geral Ordinária de 17/12/2018/Triênio 2019/2021, comprometida com a arte, a cultura e o sucesso de sua missão.