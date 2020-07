Lázaro Ramos é atração de dois centros culturais de Porto Alegre nesta semana

Ator, apresentador, cineasta e escritor, Lázaro Ramos é atração de lives de duas instituições de Porto Alegre nesta semana. Nesta terça-feira (28), às 21h, ele participa com a premiada escritora Conceição Evaristo da série Ato criativo, promovida pelo Instituto de Cultura da Pucrs.

A conversa on-line, mediada pelo jornalista Daniel Quadros e pelo professor Ricardo Barberena, abordará o fazer artístico e a trajetória dos convidados. A transmissão será pelo canal da universidade do YouTube e pela página @pucrscultura no Facebook.

Já na quinta-feira (30), às 16h, a convite do Instituto Ling, o artista comenta o longa Moonlight: Sob a luz do luar (2016), vencedor de mais de 200 prêmios.

O bate-papo de Lázaro Ramos com Roger Lerina no projeto Meu filme favorito poderá ser acompanhado ao vivo pela plataforma Zoom, com possibilidade de interação entre o público e os debatedores. Para participar, é necessária inscrição prévia gratuita no site www.institutoling.org.br. As vagas são limitadas a 500 inscritos.

Trajetórias de garotos negros

'Moonlight - Sob a luz do luar' garantiu o Oscar de melhor ator coadjuvante a Mahershala Ali

DIAMOND FILMES/DIVULGAÇÃO/JC