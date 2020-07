Seriado de terror 'The Walking Dead' retorna em outubro na Fox

Após ser adiado por conta da pandemia, o retorno do fenômeno pós-apocalíptico The Walking Dead já tem data para retorno. No dia 4 de outubro, vai ao ar no Fox Channel, Fox Premium e no App da Fox para assinantes o último episódio da décima temporada, A certain Doom. Os primeiros minutos do capítulo já estão disponíveis no perfil do Instagram da Fox.

A notícia foi dada durante o painel virtual de The Walking Dead na ComicCon@Home. A showrunner da série, Angela Kang, também anunciou na ocasião que a temporada foi estendida com mais seis episódios extras que irão ao ar no início de 2021.

Também foi mencionado que a estreia da 11ª temporada não poderá ser realizada neste mês de outubro, como já é costume da série, por conta do contexto global. O primeiro episódio da atração de gênero foi ao ar em 31 de outubro de 2010 - data do Halloween.

A trama do seriado de terror se desenvolve em um Estados Unidos pós-apocalíptico, com um pequeno grupo de sobreviventes viajando à procura de uma nova casa longe dos mortos-vivos. O desespero por segurança e suprimentos os coloca constantemente à beira da sanidade.