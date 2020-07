Elza Soares celebra 90 anos com live especial neste sábado

A cantora Elza Soares comemora seus 90 anos neste sábado (25) com uma live especialmente planejada para a data. Elza in jazz, que vai ao ar no canal do YouTube da cantora, pelo Canal 500 da Claro TV e no 530 da Canal Like, está sendo preparada desde o início da quarentena, por conta da impossibilidade de Elza se apresentar ao vivo.