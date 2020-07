Curta Canoas em Casa exibirá produções premiadas e bate-papo com diretores

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Nesta sexta-feira (24), o público poderá acompanhar a exibição de três premiados curtas-metragens no evento Curta Canoas em Casa. A programação exibirá as produções Mulher LTDA, de Taisa Ennes; À sombra, de Felipe Iesbick; e 10 segundos, de Thiago Massimino, além de um bate-papo com os cineastas.

O encontro acontecerá pelo Zoom, a partir das 20h, e será mediado pela professora e crítica de cinema Fatimarlei Lunardelli. Para participar, é preciso se inscrever previamente pelo e-mail agendamentocanoas@sesc-rs.com. A realização é da Prosa Filmes, Sesc Canoas e Colegiado Setorial de Cinema e Artes Audiovisual de Canoas, com apoio de Alex e Leila Produções e No Palco – Hub Cultural.

A iniciativa Curta Canoas surgiu em 2019 com o objetivo de propagar e difundir produções audiovisuais da cidade que já tivessem passado por premiações e festivais, para buscar diálogo com o público da arte cinematográfica. A edição deste ano ocorre de forma remota por conta da quarentena causada pela pandemia do Covid-19.