Drive-in Air Festival deste fim de semana conta com filmes e tributo a Sinatra

A quarta semana de Drive-in Air Festival começa nesta sexta-feira (24), com filmes. O evento ocorre no estacionamento do Porto Alegre Airport em sistema drive-in, onde o público permanece dentro de seus veículos.

Na sexta-feira (24), a noite começa com o filme de suspense Rua Cloverfield 10 (2016), de Dan Trachtenberg, às 19h. Logo depois, às 22h, uma versão inédita de Apocalypse Now – Final Cut (1979), de Francis Ford Coppola, será exibida pela primeira vez em Porto Alegre.

Já no sábado (25), o estacionamento 4 do aeroporto recebe o show Sinatra 1915 Tribute, um espetáculo musical em homenagem a uma das maiores vozes do jazz, interpretado pelo cantor Gustavo Bing. Como no dia anterior, ainda haverá discotecagem de Lê Araújo.

No domingo (26), atrações para a família começam às 17h30min com a exibição de Jogador Nº 1 (2018), dirigido por Steven Spielberg e um sucesso de bilheteria. Depois, às 21h, o confronto da DC Comics toma conta de grande tela com o filme Batman VS Superman: A Origem da Justiça (2016), de Zack Snyder, estrelado por Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.