Henrique Mann disponibiliza na rede capítulos da música gaúcha do século XX

www.henriquemann.com O músico, compositor, produtor cultural e escritor Henrique Mann dá um passo importante para a história da música do Estado: ele libera oficialmente hoje na internet a íntegra dos 30 volumes da enciclopédia Som do Sul. Os fascículos sobre a história dos músicos gaúchos do século XX estão disponíveis para download gratuito em seu site:

"É algo de interesse coletivo", informa o autor. Participaram muitos jornalistas (Juarez Fonseca, Mônica Kanitz, Gilmar Eitelwein, Roger Lerina, entre outros), dezenas de fotógrafos e historiadores. "Foi um mutirão que envolveu mais de 240 pessoas", comenta Mann sobre a obra publicada em maio de 2002, com incentivo da LIC gaúcha e patrocínio da CEEE. Até hoje, é a única ganhar tanto o Troféu Açorianos de Música quanto o de Literatura. A coleção traz informações sobre a vida e obra de músicos, poetas e produtores gaúchos.

Mann conta que, na década de 1980, começou a pesquisar e entrevistar músicos da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlos Lyra, Lulu Santos, Oswaldo Montenegro, Chico Buarque, Belchior, Alceu Valença, entre outros. O material tinha como destino seu livro A MPB em debate, lançado em 1991). "Era uma época em a MPB entrava em declínio e começava a ascensão do rock brasileiro e logo viria uma série de ondas como a sertaneja, axé-music Buscava entender o fenômeno, porque me atingia diretamente, eu tocava MPB em casas noturnas e shows. Para definir os músicos do Rio Grande do Sul, que eram da mesma linhagem, usava-se a expressão MPG (Música Popular Gaúcha)."

O escritor relata que a música regional também passava por um processo semelhante: "Começava uma espécie de 'declínio' daquela música regional mais sofisticada, a que se chamava 'nativismo', ligada aos festivais como o Califórnia da Canção e entrava em cena vigorosamente uma música de 'bailanta'. Começava o predomínio do vanerão".

Mann percebia, à época, que os fenômenos eram correlatos e estavam ligados às transformações do País, da sociedade brasileira como um todo. "Sempre que eu procurava informações sobre os músicos do Rio Grande do Sul esbarrava na falta quase absoluta de material de pesquisa. Raros livros numa época em que a internet não era essa potência de hoje. O Google surgiu em 1998, por exemplo. Era mais fácil encontrar material sobre os artistas do Centro do País do que dos do Sul, que estavam aqui ao meu lado. Tinha que entrar em arquivos de jornais, museus ou perguntar para os próprios ou herdeiros, e isso nem sempre era fácil ou possível." Foi quando ele decidiu que era necessário construir um profundo material de pesquisa. Por volta de 1985, já possuía um volume considerável de material, mas começou a juntar tudo o que era possível e acelerar o processo a partir de 1995. "No ano 2000, já havia acumulado uma quantidade suficiente para apresentar um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura e a minha ideia era distribuir para as bibliotecas e para as escolas, porque se tornaria objeto de estudo justamente onde era mais necessário. Consegui o patrocínio e trabalhei dois anos exclusivamente para concluir a coleção", recorda.

Segundo Mann, a publicação é chamada de coleção por uma razão prática. Havia um conselho editorial, liderado por Mônica Kanitz, formado por jornalistas e professores e pessoal da área da diagramação. "Debatíamos o formato, mas ninguém imaginava que ela ficaria assim tão grande e pesada (cerca de quatro quilos). O primeiro protótipo resultou em um livro do tamanho de um dicionário Houaiss." A tecnologia para fazer a coluna de um livro deste tamanho é muito cara. As professoras consultadas também advertiam que um livro assim passando de mão em mão numa sala de aula com 30 alunos teria vida curta. "Isso foi uma senha para mim: 30 alunos. Claro, 30 volumes diferentes! O artista gráfico Vitor Hugo Santos (Turuga) comprou a ideia comigo. Imaginamos uma caixa que mantivesse os volumes unidos e 'em pé'. Apelidamos a enciclopédia de 'coleção'. E foi mesmo um trabalho gigantesco", conclui.

Leonardo O autor lembra que alguns artistas foram tão generosos e confiantes que cederam materiais exclusivos: "O falecidosubiu em uma cadeira e tirou da parede a única foto que tinha ainda criança ao colo da mãe. Foi emocionante. Nós tratamos e restauramos aquela foto e devolvemos a ele a original e cópias tratadas. Outras coisas que, só de lembrar, já mareia os olhos: a família de Paulo Ruschel confiou-me a partitura original de Os homens de preto. Juarez Fonseca cedeu-me fitas com entrevistas que ele havia feito e não publicado, material inédito".

Gilmar Eitelwein também passou a ele tudo que havia escrito sobre a história do rock gaúcho. "Nem posso dizer que a coleção é minha, porque ela é 'nossa', legitimamente. As capas (com fotos de Nilton Santolin) são verdadeiras obras de arte, as contracapas são ilustrações do Santiago, aquilo ali tudo é patrimônio do povo brasileiro, acima de qualquer outra coisa", avalia o produtor que - mesmo morando há anos em Portugal - agora disponibiliza tudo gratuitamente na rede, sabendo da preciosidade que ele e seus parceiros elaboraram para a posteridade nacional.

Ele reconhece que a motivação foi pela pouca disponibilidade de material sobre o tema, mas é característica natural do seu trabalho com música sempre ter viés histórico. "A única exceção foi o meu 1º álbum, o LP Quintanares & Cantares (1987), em parceria com o poeta Mario Quintana. O resto, todos os meus discos e livros, sempre são feitos com base em pesquisa de história. É o meu jeito de fazer as coisas. E era justamente por isso que me incomodava tanto aquela falta de fontes, aquelas lacunas todas que me levavam a passar horas a fio em arquivos de jornais e museus Eu precisava pôr fim naquilo."

Antes da conclusão, no entanto, percebeu que a obra, mesmo gigantesca, por maior que fosse, jamais seria completa ou perfeita. "Seria até arrogância imaginar que tudo estivesse ali de forma definitiva. Depois de mim, muita gente viria a escalar aqueles degraus e acrescentar fatos novos, recuperar os que deixei escapar." Sem economia de esforços, ficou em paz consigo mesmo, e com aquela obra tão assustadoramente grande, que agora está ao alcance de todos.

"O mais comovente nisso tudo são as declarações dos próprios artistas"

Enciclopédia foi publicada originalmente em maio de 2002, com incentivo da LIC gaúcha e patrocínio da CEEE

NILTON SANTOLIN/DIVULGAÇÃO/JC