Novo filme de Maria Augusta Ramos entra diretamente em streaming

Reconhecida documentarista com atuação em temas políticos, Maria Augusta Ramos lança mais um título: Não toque em meu companheiro. O longa estreou direto nas plataformas de streaming NetNow, Oi Play, Vivo Play, FilmeFilme e Looke. A produção é da NOFOCO Filmes em parceira com a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), licenciada pelo Canal Brasil.

O documentário reconstrói uma luta histórica do sindicalismo brasileiro, no início dos anos 1990, quando os trabalhadores da Caixa Econômica Federal se mobilizaram pela reintegração de 110 colegas demitidos injustamente após uma greve da categoria, pagando seus salários durante um ano até sua readmissão - fato inédito para o período. Ao reencontrar esses trabalhadores hoje, o filme traça um paralelo entre o período Collor, com suas medidas severas de redução do Estado, e o atual governo federal, que inaugura um novo ciclo neoliberal no País. Conforme a diretora, o filme propõe uma reflexão sobre as relações atuais no mundo do trabalho, nesse cenário de crescente redução de direitos dos empregados.

Maria Augusta conta que a oportunidade de filmar sobre esse cenário coletivo dos bancários surgiu através de um convite da Fenae, federação que reúne as associações de trabalhadores da Caixa Econômica. "Foi através deles que eu soube dessa luta importante do sindicalismo no Brasil. Achei que essa história de solidariedade deveria ser contada. Sou muito grata a Fenae pelo convite e pelo profundo respeito ao meu trabalho. Tive liberdade total para realizar o filme que desejava."

A primeira parte do documentário, com largo uso de imagens de arquivo da época, remonta ao cinema operário brasileiro (representado pelos cineastas Leon Hirszman, Roberto Gervitz, Renato Tapajós, João Batista de Andrade) do final dos anos 1970 e início da década de 1980. Esses diretores construíram a tradição de documentar movimentos grevistas, os quais foram determinantes para a construção de imagem pública de um presidente brasileiro da era recente: Luiz Inácio Lula da Silva. Em Porto Alegre, o movimento sindicalista posterior, já envolvendo os bancários, despontou outro expoente político local: Olívio Dutra. Segundo Maria Augusta, o trabalho desses diretores foi fundamental para termos hoje a dimensão da importância que foi a luta operária nos anos 1970 e 1980, "ajudando a construir a imagem daquele momento. As formas de organização e luta dos trabalhadores serão sempre temas importantes para o documentário, que está sempre atrás de narrativas que pouco ou nada interessam aos grupos hegemônicos de poder". Sobre o material histórico utilizado em Não toque em meu companheiro, a cineasta destaca o trabalho do arquivo do sindicato dos bancários, "que guardou e digitalizou anos de luta, constituindo esse acervo onde o pesquisador do filme Zeca Ferreira encontrou imagens incríveis daquela época". Em uma comparação com o momento atual, o longa colocar as gerações de bancários daquele passado resgatado com os jovens em atuação hoje frente a frente em dinâmicas coletivas que foram gravadas. Além disso, outro traço de atualidade do documentário que se inicia com a premissa de narrar um período histórico é o irônico espelho do Governo Collor com o Governo Bolsonaro – sintetizada na fala da pesquisadora Marilena Chauí, escritora e filósofa brasileira, professora emérita de Filosofia Política e Estética da Universidade de São Paulo. De acordo com a documentarista, foi um registro de uma palestra realizada dentro de um seminário na PUC, em São Paulo: "Já estávamos em contato com a professora Marilena, que tem uma leitura importante tanto do momento político do Brasil quanto da luta dos trabalhadores. Quando soubemos do evento, fomos até lá filmar e ela nos presenteou com aquela fala traçando paralelos entre os períodos Collor e Bolsonaro, especialmente no que diz respeito à perda de direitos".

ANA PAULA AMORIM/DIVULGAÇÃO/JC