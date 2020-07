Festival Violas ao Sul ganha estreia on-line nesta sexta-feira

Com estreia on-line, a programação do festival Violas ao Sul começa com live nesta sexta-feira (24), reunindo artistas de várias vertentes da viola de 10 cordas gaúcha. Os bate-papos e apresentações ganham transmissão virtual, até 31 de julho, sempre às 19h, no Facebook (@violasaosul) e também pelos canais de cada artista e da Fundação Ecarta, apoiadora do evento.

Os idealizadores do encontro são os compositores Angelo Primon, Mário Tressoldi, Oly Jr e Valdir Verona, que formam o grupo homônimo. De acordo com o quarteto, a relevância da viola também se aplica na ligação entre tradição e contemporaneidade e no elo entre o interior e os grandes centros urbanos.Além da participação do coletivo, as atividades vão contar com Álvaro RosaCosta, Carlinhos Weiss, Cris Maya, Léo Dias, Leandro Costa e Sidnei de Oliveira.

A primeira edição do festival reúne os principais violeiros do Rio Grande do Sul para ressaltar as possibilidades do instrumento e sua influência na formação cultural de partes variadas do Brasil e do mundo. O repertório dos espetáculos virtuais será eclético, passando por canções autorais e clássicas do cancioneiro gaúcho e brasileiro, além da música contemporânea.

A programação dos shows (abaixo) é composta por 10 apresentações com duração de 30 minutos cada, exceto o encerramento, que tem duração em torno de dez minutos.

Programação dos shows:

Quarta-feira (29)

19h - Valdir Verona

19h30 - Leandro Costa

20h - Cris Maya e Léo Dias

Quinta-feira (30)

19h - Mário Tressoldi

19h30 - Angelo Primon

20h - Carlinhos Weiss

Sexta-feira (31)

19h - Oly Jr

19h30 - Sidnei De Oliveira

20h - Álvaro RosaCosta

20h30 - Grupo Violas ao Sul (encerramento)

Programação paralela:

Facebook Nos dias que antecedem os shows, acontecem conversas relativas à presença da viola na música gaúcha e a trajetória de cada violeiro. Os idealizadores vão promover bate-papos com os violeiros convidados, de sexta a terça-feira (24 a 28), às 19h, na página do Violas ao Sul no

Sexta-feira (24)

Valdir Verona e Sidnei de Oliveira

Sábado (25)

Mário Tressoldi e Leandro Costa

Domingo (26)

Oly Jr e Carlinhos Weiss

Segunda-feira (27)

Angelo Primon e Álvaro RosaCosta

Terça-feira (28)

Valdir Verona e a dupla Cris Maya e Léo Dias