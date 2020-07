Porto Alegre em Cena divulga selecionados do projeto 'Em quadros'

O projeto Em quadros marca a primeira programação da edição inédita virtual do Porto Alegre em Cena, festival de artes cênicas da capital gaúcha. A iniciativa recebeu 77 inscrições de artistas da cidade, nas mais diferentes áreas das artes: visuais, arquitetura, dança, performance, teatro, circo e música.

A comissão curadora composta por Fernando Zugno, Silvia Duarte e Gabriela Poester teve a árdua tarefa de selecionar 20 artistas que terão seus trabalhos exibidos pela cidade entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, sempre às 19h, interferindo e dialogando com o espaço urbano de Porto Alegre.

O projeto Em quadros é uma realização do 27º Porto Alegre em Cena, através da Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, para apresentar 20 propostas inéditas. Poderiam ser inscritas performances em variadas linguagens artísticas, tendo de 5 a 20 minutos. Cada artista receberá o valor de R$ 720,00.

Aqueles que não conseguirem ver as performances projetadas “ao vivo” - de janelas de residências - poderão conferir no canal do YouTube do Porto Alegre em Cena.Os trabalhos também serão exibidos na página da SMC no Facebook (@secretariadaculturapoa).

Confira os 20 artistas selecionados:

1. Alessandra Souza

2. Ana Luiza da Silva

3. Carlos Mezeck de Sena

4. Carollini Marafigo

5. Cecé Pássaro

6. Danielle Costa Petramina

7. Driko Oliveira

8. Francisco Gick

9. Henrique Fagundes

10. Jana Castoldi

11. Janaina Pelizzon

12. Jeferson Ghenes

13. Julha Franz

14. Laura Lima

15. Lívia Koeche

16. Mariana Rosa e Maurício Casiraghi

17. Matheus Melchionna

18. Rebecca Rodrigues

19. Sissi Venturin

20. Valéria Barcellos