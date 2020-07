Curta gravado em Três Coroas estreia no Canal Brasil

Estreia no Canal Brasil, nesta quarta-feira (22), o curta-metragem A pedra, da cineasta gaúcha Iuli Gerbase. A narrativa acompanha uma família que vai fazer um passeio de rafting e, diante de uma situação inesperada, precisa confrontar as diferentes questões que vêm à tona, com tensão dramática nas corredeiras do rio Paranhana.

A protagonista da trama, a atriz mirim Ester Amanda Schafe, ganhou menção honrosa no último Festival de Cinema de Gramado, com a justificativa: "pela vigorosa interpretação e pelo talento promissor que revela". A produção ainda tinha recebido anteriormente os prêmios da crítica e de melhor ator para Felipe Kannenberg no 23º Cine PE, em Recife, no ano passado.

GlobosatPlay No Canal Brasil, o curta será exibido às 21h45min de quarta-feira (22), às 13h de quinta-feira (23), às 9h15min de sexta-feira (24), na faixa das 7h do domingo (26), e às 19h de segunda-feira (27). Os assinantes datambém podem assistir por streaming.

Gravado no Brasil Raft Park, o filme tem como pano de fundo as belezas naturais de Três Coroas, cidade referência em turismo de aventura no Brasil. Banhado pelo Rio Paranhana, o município é considerado a capital nacional do esporte, além de ser lembrado por seus atrativos naturais.

O rio, a mata abundante, os grandes paredões de pedra, a flora exuberante e o canto dos pássaros que compõem a fauna rica são os ingredientes que tornam Três Coroas e região o principal destino para procura do turismo de aventura no Rio Grande do Sul.

Para promover o destino e organizar a retomada das atividades, as empresas e parques de Três Coroas, Brasil Raft Park, Central Sul Raft, Eco Aventuras, Exxtreme.4 Rafting e Expedições, Parque das Laranjeiras e Raft Adventure Park, se uniram à Abeta - Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura e a outros empresários do segmento de todo Brasil para a elaboração de protocolos unificados de cuidados e prevenção, para que em breve possam voltar a receber os aventureiros com toda segurança.

“A exibição do filme é mais uma oportunidade para conhecer a atividade do rafting e a nossa região. Entendemos que essa reconexão com a natureza será fundamental para recompormos as nossas energias quando tudo isso passar, essa é uma das nossas principais apostas na retomada do turismo de aventura em Três Coroas”, comenta Cristian Krummenauer, gerente do Brasil Raft Park. A expectativa é de que os turistas possam voltar a aproveitar a região a partir de setembro.