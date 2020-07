Sobrevivência na natureza selvagem

A temporada de Sozinhos: Sobrevivência animal (Alone: The Beast), do History, termina neste sábado, às 20h40min, com desafio no pântano. Dos mesmos criadores de Sozinhos, é a série de sobrevivência na natureza mais intensa de toda a televisão. A produção acompanha três completos estranhos enquanto tentam sobreviver, sem nenhum equipamento, em condições adversas. O único recurso disponível é um animal abatido como suprimento.

Eles estão em um local remoto, diante de predadores e um clima impiedoso, sem comodidade alguma, ou sequer ferramentas básicas, como facas. No último episódio da temporada, Água contaminada, Matt, Shawn e Donny terão um javali selvagem morto para se alimentar. Com a água do pântano que os cerca cheia de larvas de insetos, e sem nada para fervê-la, eles conseguirão superar os desafios extremos?

Na sequência, o canal exibe episódio inédito de IneXplicável: com William Shatner, desvendando estranhos fenômenos meteorológicos.