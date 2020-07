Marcelo Tas conversa com Nath Finanças e Leonardo Sakamoto nesta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A estudante de administração Nathália Rodrigues, conhecida na internet como Nath Finanças, é uma das entrevistadas do programa #ProvocaEmCasa da TV Cultura nesta terça-feira (21). Com grande engajamento no YouTube e nas redes sociais, a jovem ficou famosa por produzir conteúdos sobre educação financeira para pessoas de baixa renda e quem não entende muito de economia.

“Para mim, o dinheiro é uma forma de liberdade para resolver os problemas da nossa vida. No sistema em que vivemos, ter uma liberdade financeira é também conseguir realizar alguns objetivos, alguns sonhos”, pontua Nath no programa.

O segundo entrevistado do programa, o jornalista Leonardo Sakamoto, fala sobre trabalho escravo nos dias atuais. Ele é um dos criadores do aplicativo Moda Livre, que avalia como marcas e grifes atuam para combater a exploração. “As empresas não devem apenas comprar o produto mais barato para fabricar, mexer na matéria-prima e vender... Não. Elas têm de verificar se os seus fornecedores estão agindo corretamente”, afirma Sakamoto.

O programa vai ao ar às 22h15min na TV Cultura e no canal oficial do programa no YouTube.