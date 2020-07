GNT exibe especial sobre liberdade sexual feminina no YouTube

Celebrando o Mês do Orgasmo, o canal GNT preparou uma programação especial sobre prazer feminino e liberdade sexual da mulher. Nesta terça-feira (21), estreia a série Liberdade vem de dentro, exibida no canal do YouTube da marca.

No programa, Deborah Secco e convidadas como Marcela McGowan, Karol Conka, Gaby Amarantos, Mariana Xavier e Magá Moura conversam e trocam experiências sobre sexualidade feminina. As participantes também falam sobre questões como saúde da mulher, corpo feminino e auto-estima.

Em quatro episódios exibidos nas terças e quintas-feiras, os temas serão Dificuldade para chegar lá, Prazer e relacionamento, Vergonha do próprio corpo e Liberdade vem de dentro. Já no dia 31 de julho, Dia do Orgasmo, a partir das 22h, uma live no YouTube do GNT reúne Deborah, as convidadas e a atriz Nanda Costa para um bate-papo aberto sobre o universo feminino e o autoconhecimento sexual.

Também já está disponível no canal um vídeo especial com a ginecologista e ex-BBB Marcela McGowan em parceria com o Quebrando o Tabu, sobre a evolução da sexualidade feminina, a libido da mulher e métodos contraceptivos, assim como educação sexual. Os conteúdos têm o objetivo de servir como uma fonte de informação para mulheres que desejam debater não apenas sobre prazer, mas também sobre corpo, sexualidade, autoestima, planejamento familiar e saúde.