Vai ao ar nesta segunda-feira nova temporada de 'Aeroporto'

O National Geographic estreia nesta segunda-feira (20) uma nova temporada do sucesso Aeroporto, que mostra a rotina e os bastidores das forças de segurança dos maiores aeroportos do mundo. Desta vez, o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci de Roma, também conhecido como Fiumicino, é o local de gravação. Os episódios vão ao ar toda semana, a partir das 22h30min.

Em um dos mais importantes pontos de chegada e partida da Europa, todos os detalhes são registrados pelas câmeras do programa, do grupo de fronteira, que desmascara o roubo de identidade, falsificação de documentos e tentativas de imigração ilegal, ao trabalho da equipe antidrogas que combate o tráfico internacional.

Nos primeiros episódios, Aeroporto: Roma mostra como a polícia antidrogas italiana investiga um homem que afirma estar viajando sozinho por amor. Enquanto isso, grupo de fronteira ajuda uma criança angustiada, ao mesmo tempo que outra equipe enfrenta uma situação atípica: um passageiro pretende embarcar completamente bêbado. Os agentes têm poucos minutos para ajudá-lo a se recuperar e, assim, impedir que ele perca o voo.

Record exibe táticas de traficantes para despistar autoridades

Versão da Record mostra o dia a dia do Aeroporto Internacional de Lima, no Peru TV RECORD/DIVULGAÇÃO/JC

Na TV aberta brasileira, a Record transmite um programa com a mesma proposta, série documental assinada pela Discovery em coprodução com a Moonshot Pictures. A atração Aeroporto vai ao ar nas segundas-feiras, a partir das 22h30min, com apresentação de Cesar Filho e direção-geral de Bruno Gomes.

No desta segunda-feira (20), o público continua a acompanhar o dia a dia das operações policiais do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, na cidade de Lima, no Peru. Entre os destaques, a história de um passageiro com destino à Madri que surpreende agentes do terminal por transportar uma enorme quantidade de pimenta dentro de suas malas. A bagagem incomum deixa as autoridades com uma pulga atrás da orelha: será que é alguma nova técnica utilizada para despistar a polícia?

Em outro momento, uma encomenda que seguia para Londres é interceptada pela polícia. Com isso, o telespectador vai descobrir até onde vai a criatividade dos traficantes na hora de tentar despachar entorpecentes.

Ainda no episódio, dois casos de viajantes suspeitas. Uma a caminho de Barcelona, que causa desconfiança por conta de sua mala. Porém, os agentes ficam intrigados ao descobrirem que a mulher seguia acompanhada de uma criança. Pode ter havido algum tipo de engano?

Já a outra, uma passageira com destino ao México que sai da sala de embarque e só volta pouco antes do horário do voo. O retorno questionável gera um alerta nos policiais.