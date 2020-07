Fantaspoa on-line exibe filmes em competição na plataforma de streaming Darkflix

Neste ano, a 16ª edição do Fantaspoa - Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre - que começa no fim desta semana - será on-line, assim como uma série de eventos culturais que precisaram se adaptar às condições impostas pela pandemia de Covid-19. São mais de 60 longas-metragens, originários de cerca de 30 diferentes países, que poderão ser assistidos em todo território brasileiro na plataforma de streaming Darkflix, entre sexta-feira (24) e 2 de agosto.

Todos os títulos estarão disponíveis gratuitamente, com um limite de cinco mil visualizações para cada. Além das exibições das produções, também serão promovidas lives com conversas com os diretores de algumas dessas obras.

Ainda na seção do XVI Fantaspoa na Darkflix, haverá nove programas de curtas-metragens, que totalizam 89 filmes, de 25 países. Trata-se da maior e mais democrática iniciativa on-line de um evento de cinema na América Latina até então, apontando futuros caminhos possíveis para o circuito de festivais e incentivando o isolamento social como forma de combate à disseminação do novo coronavírus.

Entre os destaques, está o longa A noiva de Berlim, de Michael Bartlett (The Berlin Bride, 2019, fantasia, EUA/Alemanha). Num universo mudo e onírico, inspirado nos escritos mais sombrios de Edgar Allan Poe e E.T.A. Hoffmann, dois berlinenses encontram partes abandonadas de um manequim com forma feminina. Trata-se de uma visão surreal da evolução sexual e paixão equivocada.

O cômico Uma história cabeluda, de Amir Homayoun Ghanizadeh (Maskhare Baz, 2019, fantasia, Irã) também chama a atenção na seleção. A obra traz Danesh, que trabalha em uma barbearia e sonha em ser ator. Manfered é um agente que vai apresentá-lo a um diretor famoso se ele coletar cabelos compridos para fazer perucas. Ao mesmo tempo, uma série de assassinatos preocupa a todos.

Já do Canadá vem o thriller A cor rosa, de Courtney Page (The Color Rose, 2020, drama).Na trama, um grupo de jovens garotas da elite de uma cidade do interior dos Estados Unidos inicia um culto secreto no qual cada uma representa um dos sete pecados capitais. O desaparecimento de algumas delas torna evidente a existência de mistérios rondando a pequena comunidade religiosa.