Filmes concorrentes ao Kikito do Festival de Gramado serão exibidos pelo Canal Brasil

apurado com exclusividade pelo Jornal do Comércio na semana passada Conforme, o 48º Festival de Cinema de Gramado terá sua realização on-line, em função da pandemia de Covid-19. Após anunciar a mudança de data de agosto para setembro (dias 18 a 26), a organização também confirmou nesta quinta-feira (16) o formato virtual, com exibição dos filmes das mostras competitivas pelo Canal Brasil.

A decisão, mesmo exigindo adaptações e novas regras, parte do entendimento de que é necessário manter a realização, mas de forma segura, diante do cenário de pandemia, e como importante janela para o setor audiovisual, já bastante impactado. “Até aqui, foram 47 edições apoiando a produção nacional, mesmo nos momentos mais difíceis, desde a valorização dos curtas, escola e porta de entrada para grandes cineastas. Mais do que nunca, é hora de honrarmos a nossa tradição e mantermos a cooperação e parceria com realizadores. Além disso, o modelo é totalmente inovador, inédito no País. É mais um desafio para Gramado, no ano em que temos novos curadores (Pedro Bial e Soledad Villamil, que passam a compor a curadoria ao lado de Marcos Santuario), equipe reduzida e patrocinadores afastados, no momento. Nosso compromisso é inovar e evoluir”, avalia o gerente de projetos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do Festival, Diego Scariot.

reinventando-se com a entrada dos longas latinos Como a organização do evento e os dirigentes da cidade gostam de frisar, trata-se do maior e mais antigo festival de cinema ininterrupto do País, que sobreviveu à Era Collor e à extinção da Embrafilme,. E, agora, com nova adaptação para driblar os obstáculos do momento atual, Gramado cria para si, mais uma vez, uma marca pioneira. Estão de parabéns os responsáveis, não deixando que o coronavírus impacte um dos patrimônios culturais do País.

Não será a mesma coisa, claro. Os turistas não subirão à Serra. Os realizadores não defenderão as suas obras presencialmente. A experiência do cinema será transformada, mas a sétima arte segue em evidência, tratada com respeito e pela importância que tem na cadeia produtiva.

O município sempre procurou continuar a relação estreita com o audiovisual brasileiro. “É um compromisso assumido pelo festival ao longo de sua história, entendemos que realizar essa edição com tantos e novos desafios é uma responsabilidade que devemos levar adiante, ainda mais considerando o difícil momento vivido pelo segmento já antes da pandemia e que só se agravou no atual cenário”, complementa Scariot.

Para viabilizar o novo formato, a organização buscou a parceria do Canal Brasil, como exibidor das Mostras Competitivas - longas-metragens brasileiros e estrangeiros e curtas-metragens brasileiros. Além da exibição inédita, o canal manterá sua cobertura jornalística e a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação. Os conteúdos terão espaço no canal de TV por assinatura e ficarão ainda disponíveis por 24h também no Canal Brasil Play, transmitido via streaming, incluindo o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas.

"O Canal Brasil sempre esteve com o Festival de Gramado, não só fazendo a cobertura jornalística e oferecendo o Prêmio Canal Brasil, como transmitindo ao vivo para todo o país a cerimônia de premiação. Ficamos muito felizes quando o Festival nos procurou propondo este formato e será uma honra poder levar para o público a programação da 48ª edição. Vamos escrever juntos mais esse capítulo da nossa parceria. Vida longa ao Festival de Gramado", diz Carlos Wanderley, gerente de produção do Canal Brasil.

A cerimônia de premiação deve acontecer no palco do Palácio do Festivais, em formato que atenda todos os protocolos de segurança à disposição, em 26 de setembro.

“Entendemos que na mesma medida do nosso desafio, essa é também uma grande oportunidade de expandirmos o alcance do Festival. Estamos muito felizes em levar produções incríveis e inéditas para todo o Brasil. É uma maneira de democratizar o evento. Sabemos que vamos retomar nosso formato presencial, com público na cidade, mas por agora, levar uma programação tão valiosa para um número sem limite de pessoas têm nos empolgado muito. Vamos realizar e mais uma vez fazer história na trajetória do evento que já enfrentou com sucesso tantas outras crises”, comenta a diretora de eventos da Gramadotur, Iara Sartori.

A relação do Canal Brasil com o Festival de Gramado começou antes mesmo do canal ir ao ar pela primeira vez, há 22 anos. Foi em Gramado que, em 1998, aconteceu o primeiro Prêmio Aquisição Canal Brasil de Curtas-Metragens – que em 2013 passou a se chamar Prêmio Canal Brasil de Curtas. Os 10 filmes premiados foram exibidos na primeira seleção da faixa Curta na Tela.

Desde então, o canal esteve presente em todas as edições do evento, seja com o Prêmio Canal Brasil de Curtas, seja como coprodutor de filmes - já que é o principal coprodutor de cinema brasileiro da América Latina, com 333 longas-metragens coproduzidos em uma década -, e ainda através da cobertura jornalística e da transmissão ao vivo em rede nacional da cerimônia de encerramento do festival.

Inscrições para longas gaúchos em competição começam nesta sexta-feira

Brídia Moni no longa Raia 4, de Emiliano Cunha, que venceu a categoria no ano passado

TUANE EGGERS/AUSGANG/DIVULGAÇÃO/JC