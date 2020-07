Eduardo Leite será o entrevistado do próximo 'Roda Viva' na TV Cultura

O site da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, informou na terça-feira (14) que o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) será a atração da próxima edição do programa de entrevista coletiva Roda Viva, que vai ao ar nas noites de segunda-feira.

Com atuação destacada no combate à pandemia de Covid-19 e à frente do modelo de distanciamento controlado que virou referência internacional, Leite já havia sido atração de outros programas de abrangência nacional em canais como Band (Canal Livre, em 31 de maio) e SBT (Poder em foco, em 7 de junho). A entrevista comandada pela jornalista Vera Magalhães na TV Cultura vai ao ar na próxima segunda-feira (20), às 22h, com transmissão também no site, no canal do YouTube e nas redes sociais Twitter, Facebook e Linkedin da emissora.

A bancada de entrevistadores será formada por Adriana Ferraz, repórter de política do jornal O Estado de S.Paulo; Carolina Linhares, repórter do jornal Folha de S.Paulo; João Frey, chefe de redação do Congresso em Foco; Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha e colunista do portal GaúchaZH; e Renato Dornelles, jornalista, escritor e documentarista (codiretor de Central, 2016).

Aos 35 anos, Eduardo Leite é o mais jovem governador do Brasil e foi eleito em segundo turno, em 2018, derrotando o então governador José Ivo Sartori (MDB). No ano passado, conseguiu que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovasse projetos alterando a Previdência no Estado e congelou gastos públicos, como forma de enfrentar a perda de receita, provocada pela pandemia do coronavírus. Por conta disso, o governador enfrentou greves dos servidores e queixas de alguns setores, especialmente do Judiciário.

Crítico do governo federal, Leite acusa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de assumir uma postura radical, ao dificultar a coordenação de medidas para o combate à pandemia. Para ele, Bolsonaro fez uma opção pelo confronto, rompendo todas as pontes com a sociedade - conforme já declarou nas entrevistas anteriores. O debate da próxima segunda-feira (20) deverá abordar esses tópicos, questionando as capacidades de articulação política do Chefe do Executivo gaúcho e o seu futuro no cargo atual, ou mirando outros horizontes.