Super-heróis no cardápio

Os super-heróis invadem a programação do sábado da Warner. O canal vai exibir, ao longo do dia, filmes de aventura e ação, com personagens do universo Marvel e DC. O Especial Heróis começa cedo, às 8h40min, com Batman Begins, tendo Christian Bale no papel do atormentado herdeiro industrial Bruce Wayne. O homem-morcego continua sendo a atração da sessão seguinte, às 11h05min, com Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge, também do diretor Christopher Nolan, com Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Tom Hardy, Michael Caine, Morgan Freeman e Gary Oldman completando o elenco.

Batman vs Superman: A origem da justiça, de 2016, vai ao ar às 17h05min. A programação especial termina com Guardiões da Galáxia Vol. 2, às 19h55min, com os carismáticos personagens Peter Quill, Gamora, Drax o Destruidor, Rocket e Baby Groot.