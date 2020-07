Artista gaúcho lança quarto single nas plataformas digitais desde início da pandemia

O gaúcho Rafael Witt utiliza, já há muito tempo, as redes sociais e as plataformas digitais para a divulgação das suas produções. Aos 22 anos, o multi-instrumentista caxiense lança, nesta sexta-feira (10), o seu quarto single desde março, quando começou o período de isolamento social. Assim como Maybe Tomorrow, Space &Time e Midnight Ballad, Fire é uma balada romântica em estilo folk pop acústico.

“Ela tem um refrão intenso e é perfeita para ser ouvida no inverno”, afirma Rafael. A combinação entre a música e a estação climática fica evidente quando se assiste ao clipe gravado no Hotel Varanda das Bromélias, em Gramado, e já disponível no canal no YouTube. “De certa forma, o clipe ilustra o sentido da composição e do arranjo”, explica o músico que compõe ao violão, mas não descarta seus talentos com piano, baixo, bateria, ukulele e banjo para criar suas melodias.

Fire é parte de um conjunto de sete singles gravados por Rafael no Dharma Studios, em São Paulo, no início de 2020 – todos eles com composições e arranjos próprios. Trabalho de estreia do músico no cenário do flk pop internacional, as músicas começariam a ser divulgadas em março, quando a pandemia começou. “Diante desse cenário, acabei intensificando ainda mais a estratégia dos lançamentos pelas redes sociais e pelas plataformas digitais”, destaca.

O perfil de Rafael Witt já tem quase cinco mil ouvintes mensais no Spotify. Para quem decidiu se dedicar à música de forma mais profissional há apenas poucos meses, esse já é um começo animador. “Toco violão desde pequeno e sempre usei a música como uma forma de expressão, mas nunca achei que pudesse ter uma carreira profissional. Depois de cursar Engenharia Mecânica e Relações Internacionais e, principalmente, depois de morar fora do País e de ter contato com muitas influências diferentes, percebi que é na música que me realizo”, conta.