Film&Arts exibe último documentário de Michael Jackson em vida

Michael Jackson’s This is It, documentário que mostra os bastidores da turnê que o cantor nunca chegou a estrear, vai ao ar no canal Film&Arts nesta quinta-feira (9), às 23h, com reprise na sexta-feira (10), às 9h e às 12h. O filme conta com depoimentos e um copilado dos melhores momentos dos ensaios que Michael e a equipe realizavam. Com 50 shows, This is It seria sua grandiosa última turnê musical.

Da escolha dos bailarinos que o acompanhariam ao ensaio de clássicos como Smooth Criminal, em que ele encena um verdadeiro filme no palco, até uma versão nova de Thriller com a mesma dança que a consagrou, Michael Jackson’s This is It mostra a qualidade e o talento do artista que faleceu há 11 anos.