Show do Biquini Cavadão em homenagem a Herbert Vianna é atração nesta quinta-feira

Instagram O canal Music Box Brazil exibe nesta quinta-feira (9), às 20h, um show da banda Biquini Cavadão em homenagem ao parceiro e amigo Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso. O registro do álbum Ilustre Guerreiro – Ao vivo vai ao ar com depoimentos dos integrantes do grupo gravados diretamente do isolamento social. Simultaneamente, Bruno, Miguel, Coelho e Birita vão conversar com o público através do canal da banda nodurante a exibição do show.

Estruturado em 20 canções, a apresentação filmada no início de turnê homônima em São Paulo revisita clássicos do Biquini Cavadão, com destaque para Tédio, Quanto tempo demora um mês e Zé Ninguém. O show também vai ao ar pelo canal do YouTube do Music Box Brazil.