Liana Timm lança campanha que doa alimentos e livros a comunidades carentes

As pessoas precisam de alimentos para o corpo e para a alma. Na pandemia, a multiartista gaúcha Liana Timm, que também é proprietária da editora Território das Artes, aderiu às mobilizações e está doando mais de mil livros para comunidades carentes de Porto Alegre e Região Metropolitana. A campanha #alimentocorpoealma começou com a doação do livro O traço afetuoso, de autoria da própria Liana Timm, sobre a obra da artista Clara Pechansky, em uma ação conjunta com o Coletivo Morro da Cruz, Matinal Jornalismo e Moeda do Bem.

A iniciativa cresceu e se expandiu para novas entidades (Cozinheiros do Bem, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II - do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Biblioteca Comunitária Sol e Lua e Instituto Cultural e Social Ágora, via Sônia Zanchetta, em Cachoerinha).

“Podemos contribuir para que a leitura seja incentivada nos lugares mais esquecidos de nossa tão desigual sociedade. Precisamos mudar esta realidade e se cada um fizer um pouquinho teremos esperança em dias melhores”, destaca Liana, que convidou escritores e artistas a também se engajar na iniciativa. Entre as obras, estão livros de poesias, contos, crônicas e títulos que parecem inspirados no cenário atual, como a coletânea As dimensões da casa (2012, 115 págs.), com a reunião de textos de intelectuais de diferentes áreas que refletem sobre o habitat mais íntimo: o lar.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) do Hospital de Clínicas recebeu cestas básicas e publicações

MICHELE CSORDAS/DIVULGAÇÃO/JC