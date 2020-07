Museu de Arte Sacra de São Paulo inaugura exposição virtual

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em comemoração aos seus 50 anos de atividade, o Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS/SP) lançou, em parceria com o Google Arts & Culture, a primeira exposição on-line de arte sacra no Brasil. O perfil na plataforma Google expõe mais de 200 peças, acompanhados de textos da curadoria e comentários da equipe educacional do MAS/SP.

Além disso, foi disponibilizada uma apresentação virtual imersiva com mais de 50 itens que se relacionam com a cidade de São Paulo e suas transformações urbanas. O conjunto também aborda a formação do acervo da instituição, que foi iniciada há mais de 110 anos, em 1907.

Apesar de alguns nomes de destaque, a arte sacra, com esculturas e pinturas de temática religiosa, caracteriza-se por ter a grande maioria de suas peças de autoria desconhecida. Além de inúmeros anônimos, o acervo do MAS/SP também conta com pinturas de Anita Malfatti, Benedito Calixto, Almeida Júnior, além de esculturas assinadas por Aleijadinho, Victor Brecheret, Mestre Valentim, Frei Agostinho de Jesus e muitos outros. Todo o conteúdo está disponível em português e inglês.