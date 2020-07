Fernando Haddad participa do programa Roda Viva nesta segunda-feira

O convidado do programa Roda Viva desta segunda-feira (6) é o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação nos governos de Lula e Dilma Rousseff, Haddad responderá perguntas como as divisões internas no Partido dos Trabalhadores e a viabilidade de uma frente ampla na defesa das instituições perante o governo de Jair Bolsonaro.

O programa vai ao ar às 22h na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebok, Youtube e LinkedIn.

Além da apresentadora Vera Magalhães, a bancada de entrevistadores será composta por Bela Megale, colunista do jornal O Globo; Ricardo Balthazar, repórter especial do jornal Folha de São Paulo; Flávio Costa, escritor e repórter do portal UOL; Andrea Jubé, repórter de Política do jornal Valor Econômico; e Vera Rosa, repórter do jornal O Estado de São Paulo em Brasília.