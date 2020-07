Olivia e Francis Hime realizam show no canal Arte1 no domingo

O casal Francis e Olivia Hime se apresentam em uma live exclusiva no domingo 95), às 18h, no canal Arte1. No show virtual, Francis cantará músicas de seu último disco lançado em 2019, e ainda celebra o Rio de Janeiro interpretando músicas que homenageiam a cidade maravilhosa. Já Olivia canta composições de seu álbum Espelho de Maria, lançado em 2018, além de clássicos da música popular brasileira escritas por parceiros de carreira.