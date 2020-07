Morre Leonardo Villar, ator de novelas que eternizou Zé do Burro no cinema

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Conhecido do grande público por novelas da Globo e imortalizado no papel de Zé do Burro de O pagador de promessas, de Anselmo Duarte, o ator Leonardo Villar morreu nesta sexta-feira (3), aos 96 anos, depois de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada por sua sobrinha, Tatiana Rocca.

Villar nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, e começou a carreira no teatro na capital do estado, no final dos anos 1940.

Logo passou a integrar o elenco fixo do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, onde brilhou em produções como Pedreira das almas, ao lado de Fernanda Montenegro, e Um panorama visto da ponte, de Arthur Miller, pela qual ganha troféus da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, a ABCT.

Foi no palco, aliás, que ele encarnou Zé do Burro pela primeira vez. Sua atuação rendeu a ele mais um prêmio da ABCT, além de um reconhecimento do governo paulista. Foi descrita pelo crítico Décio de Almeida Prado como dotada de "tocante veracidade e inocência", mas sem nada de "edulcorado ou de piegas".

Filme 'O pagador de promessas' recebeu a única Palma de Ouro da história do cinema nacional

