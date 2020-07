Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves se lançam em voo artístico virtual

A exposição on-line é o novo trabalho feito em parceria, a quatro mãos, pelos dois artistas. Um trabalho que - devido aos cuidados que todos devem tomar diante da pandemia de Covid-19 - surge no trânsito entre duas outras produções anteriores: Voo da pedra, realizada durante todo o ano passado, e Linha de voo, que já estava sendo elaborada (e foi contemplada pelo edital FAC Movimento), mas em função do isolamento social, ficou temporariamente suspensa.

Assim como em Voo da pedra, que ocupou quatro espaços expositivos de Porto Alegre (Aberto Caminho das Artes – no Centro e depois na nova sede, na Zona Sul, no CCCEV e na Estação Mercado Trensurb), com Plano de voo, Bebeto e Antônio Augusto transitam entre diferentes linguagens das artes visuais para apresentar uma proposta híbrida. O trabalho gráfico - mesclando fotografia e desenho num mesmo suporte - tem como o ícone a figura de um pássaro em sua narrativa visual.

Se no trabalho anterior a prática de cooperação dos dois artistas era no trânsito entre os seus dois ateliês/estúdios, na vista em diferentes gráficas e na procura de diferentes suportes, agora o trabalho acontece com cada um em suas casas, onde a troca continua tão intensa, só que, desta vez, através de aplicativos e diferentes meios de comunicação a distância.

O curador da mostra, José Francisco Alves, é professor do Atelier Livre Xico Stockinger, doutor e mestre em História da Arte e membro da AICA e ICOM. No texto curatorial, ele informa: “Em todas estas obras, permeia aos inúmeros layers e grafites das intervenções de ambos a imagem gráfica icônica de uma ave – no caso um pássaro marinho – manipulada a partir de fotografia capturada pelas lentes de Bebeto Alves, na Praia do Rosa (SC), para Voo da pedra”.

“Antônio é um artista observador do tempo do mundo orgânico, da natureza, do trânsito da linha, da expressão a partir do desenho – ou de um modo de ver de um desenhista – em direção à exploração de outras formas de registro, a exemplo da fotografia, vídeo, pintura e instalação. Bebeto, por sua vez, é um fotógrafo da era digital que insere as imagens capturadas num mundo infindável de recursos digitais, as quais sofrem manipulações, mesclas e transformações em todas as possibilidades, e assim ele cria obras para o mundo físico nos mais diversos suportes, os quais experimenta sem cessar modos de impressão e formas de apresentação”, opina o professor.

Na página de Bebeto Alves, os trabalhos estarão disponíveis para comercialização como gravuras digitais. Os interessados poderão adquirir as diferentes peças numeradas e assinadas pelos artistas.