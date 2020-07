Festa Balonê terá primeira edição drive-in neste sábado em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Tradicional em Porto Alegre, a Festa Balonê estreia neste sábado (4) no Drive-in Air Festival. O evento reúne música, cinema, gastronomia no estacionamento P4 do Aeroporto Salgado Filho (avenida Severo Dullius, 800).

A primeira edição da festa em formato drive-in contará com a exibição do filme Karatê Kid (1984). Antes e depois da sessão, os DJs Tais Scherer, Roger Lerina, Adriana Banana e JZK comandam as músicas.

Os portões abrem às 17h30min e fecham à meia-noite. A sessão de cinema começa a partir das 19h30min.

Os ingressos são válidos para cada carro, em que é permitido até quatro pessoas da mesma família. A vaga no evento é por ordem de chegada e pelo setor do ingresso.

Não é permitida entrada com alimentos e bebidas. A venda será feita digitalmente no local, assim como pedidos para ir ao banheiro. Um QR Code será disponibilizado no dia.

Somente carros de passeio fechados podem entrar. Motos, carros conversíveis, vans, micro ônibus e outros do tipo não serão permitidos.

A realização é uma parceria entre a Balonê, o Grupo Austral, a Arca Entretenimento e a Fraport Brasil.