Bebel Gilberto lança single 'Na cara' em parceria com Mart'nália

YouTube Bebel Gilberto disponibilizou na terça-feira (30), em todas as plataformas digitais, entre elas o, a música Na cara. O single é uma parceria iniciada presencialmente e concluída a distância com a cantora Mart’nália. O lançamento possibilitou a participação das duas no programa Conversa com Bial, da Globo, na madrugada subsequente.

Bebel, filha do compositor João Gilberto e da cantora Miúcha, e Mart’nália, filha de Martinho da Vila, as duas falaram sobre o que significa seguir os mesmos passos artísticos de seus pais. Questionadas se existe uma certa pressão, as duas responderam que não, que sempre foi tudo normal.

A canção Na cara surgiu de uma reunião das duas cantoras em Nova York e foi finalizada em uma conversa por rede social. O single é uma das 11 faixas do novo disco de Bebel, Agora, seu primeiro trabalho de estúdio em seis anos. Com produção de Thomas Bartlett (Sufjan Stevens, St. Vincent), o novo álbum será lançado mundialmente pela gravadora belga Recordings no dia 21 de agosto (vinil, CD e plataformas digitais).

“Estava em Nova York quando comecei a pensar na melodia de Na cara e, coincidentemente, soube que Mart’nália estava na cidade. O timing foi perfeito! Tivemos um encontro muito divertido e mostrei minha ideia para ela. A letra só ficou pronta algum tempo depois, finalizada por WhatsApp. Ainda tive a honra de tê-la em estúdio comigo. Fiquei muito feliz com a participação da ‘Tnália’ no disco. Além de grande amiga, ela é uma grande artista”, comemora Bebel, que já havia liberado dois singles do novo trabalho, Deixa e Bolero.