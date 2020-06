POA Drive-in Show segue neste domingo com Tributo a Tim Maia

A programação do POA Drive-in Show, evento promovido pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Impacto/Vento Norte e Best Entretenimento, segue neste domingo (28), a partir das 19h, com o show Tributo a Tim Maia.

A alternativa para a realização de espetáculos, seguindo o regramento de evitar aglomerações como prevenção ao novo coronavírus, iniciou neste sábado (27), com as apresentações do Guri de Uruguaiana e da banda de reggae Chimarruts. O projeto visa auxiliar artistas em vulnerabilidade social e aumentar o apoio à Campanha do Agasalho 2020, para manter a cidade ativa mesmo em tempos de pandemia.

Shows musicais, teatro e espetáculos de comédia ocorrerão sempre aos finais de semana e poderão ser acompanhados apenas de dentro de automóveis, seguindo os procedimentos de distanciamento social. A orientação é que os espectadores permaneçam dentro dos carros e façam a higienização com álcool gel sempre que tocarem em qualquer superfície fora do veículo. O uso de máscara é obrigatório a todos.