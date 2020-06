Elba Ramalho lança clipe ao vivo de festa em Campina Grande para o Dia de São João

YouTube Elba Ramalho lança nesta quarta-feira (24), em seu canal no, o clipe ao vivo de Forró pesado/ É proibido cochilar. O registro ocorreu na edição 2019 do Festival de São João de Campina Grande. Os mais de cem mil presentes na noite acompanharam uma performance simplesmente épica que agora todos poderão apreciar no conforto de casa.

A primeira música do pout-pourri, Forró pesado (Assizão/ Lindolfo Barbosa), eternizou-se inicialmente na versão do icônico Trio Nordestino, enquanto É proibido cochilar (Antonio Barros) chegou às paradas originalmente com Os 3 do Nordeste. Esses são alguns dos sucessos ajudaram o forró a romper barreiras geográficas e sociais, sendo regravados por artistas dos mais variados estilos.

Remetendo à festa junina, capa de single traz elementos regionais, como as paisagens e o cordel nordestino

DECK DISC/DIVULGAÇÃO/JC