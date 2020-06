Filme nacional sobre a herança dos canaviais estreia na televisão

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A relação conflituosa entre mandatários e trabalhadores dos canaviais é o tema do filme Açúcar, que estreia no Canal Curta! nesta quarta-feira (24), às 22h20min. Com direção de Renata Pinheiro e Sergio Oliveira (de Estradeiros, 2011), o filme acompanha a jovem Bethânia (Maeve Jinkings), que regressa para a região da mata pernambucana para tentar retomar o controle das terras onde viveram sua família e seus antepassados.

Ali, as tensões sociais e raciais, tradições e valores aristocráticos, se contrapõem à imperiosa necessidade de libertação e autonomia dos descendentes de escravos. Esse mesmo conflito entre o moderno e o arcaico se repente internamente em Bethânia, cuja história pessoal se confunde com a formação de uma identidade nacional repleta dessas contradições.

O longa foi o mais aplaudido na mostra Première Brasil no Festival do Rio de 2017 e também conta com passagem pelo International Film Festival Rotterdam, na Holanda, entre outros.