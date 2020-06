Novo título do cineasta Zeca Brito entra na grade do Canal Curta!

Sétimo longa do cineasta gaúcho Zeca Brito, o documentário Trinta povos estreia nesta terça-feira (23), às 18h, no Canal Curta!. Escrito, produzido e dirigido pelo bajeense que lançou em 2019 Legalidade, o novo título aborda o legado das missões jesuíticas na América Latina. A produção da Anti Filmes e Boulevard Filmes investiga a história do Brasil, Argentina e Paraguai através de ruínas e reminiscências de arquitetura, pintura e mitologias.

As reprises no Canal Curta! serão na quarta-feira (24),às 4h e às 12h; quinta-feira (25), às 6h; sábado (27), às 7h, e domingo (28), às 3h40min.

O trabalho de pesquisa reunido para o filme analisa os três países separados por águas e linhas imaginárias, porém unidos pela cultura e por uma história comum: um passado jesuítico, barroco e guarani. Também assinam a produção Frederico Ruas, Letícia Friedrich, Lourenço Sant’Anna, e Zuleika Borges Torrealba (1933-2019). O financiamento é do Fundo Setorial do Audiovisual através da Ancine e BRDE. A première mundial foi no Festival de Cine de Punta del Este, em fevereiro, no Uruguai.

Legado artístico, arquitetônico e simbólico por nativos e pesquisadores

Filme foi rodado no Rio Grande do Sul e em cidades da Argentina e Paraguai em 2019

ANTIFILMES/DIVULGAÇÃO/JC