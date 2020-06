Poa Drive-in Show é transferido para estacionamento da EPTC ao lado do Beira-Rio

A Prefeitura de Porto Alegre transferiu para o estacionamento da EPTC (rua Carlos Medina, ao lado do Estádio Beira-Rio) a realização do evento Poa Drive-in Show. A medida foi tomada após a identificação de desova fora de época do cágado-de-barbicha na área do Anfiteatro Pôr do Sol, onde ocorreria a iniciativa inédita de espetáculos na Capital. A transferência do local ocorreu em acordo com os organizadores do evento, as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento.

Conforme a Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), a desova da espécie nativa geralmente ocorre na primavera, com filhotes nascendo no verão. Apesar de o terreno no Anfiteatro ser firme e dos ovos ficarem incubados em câmaras com cerca de 15 cm de profundidade, as fêmeas camuflam os ninhos antes de abandoná-los, dificultando a identificação. A estratégia adaptativa à sobrevivência da espécie, porém, dificulta a adoção de ações como a demarcação e o isolamento das áreas nidificadas, o que levou a adoção da medida de prevenção.

O secretário da Cultura, Luciano Alabarse, explica que a decisão de transferir o local do evento, além de proteger a fauna silvestre local, garante o auxílio para a comunidade artística. “Mudamos o endereço do show como medida preventiva e para proteção dos animais, atendendo também ao pedido da população que demonstrou preocupação com o episódio. Seguimos com este projeto que também irá beneficiar a comunidade artística, observado todos protocolos de segurança”, diz.

Os empresários responsáveis pela produção, reforçam que sempre trataram a responsabilidade social e ambiental de forma genuína em suas trajetórias e, que em acordo com a prefeitura, definiram a mudança do local do evento.

O Poa Drive-in Show, que terá início no dia 27 e seguirá até setembro, terá contrapartidas sociais, como o auxílio a artistas em vulnerabilidade social e apoio à Campanha do Agasalho 2020. Os shows musicais, teatro e comédia ocorrerão sempre aos sábados e domingos e poderão ser acompanhados apenas de dentro de automóveis, seguindo os procedimentos de distanciamento social e prevenção ao novo coronavírus. A iniciativa é realizada em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, com o patrocínio do Triegal, JBL e Urban.

A sonorização do evento será por transmissão com o sistema FM via Rádio, em formato Drive- In, ou seja, não terá som alto, pois não haverá caixas de som no local.

Programação

Sábado (27)

Divulgação da Campanha do Agasalho com a cantora e violinista Júlia Reis

16h – Guri de Uruguaiana

20h – Chimarruts

Domingo (28)

16h - Orquestra da Ulbra – Renato Borghetti e Ernesto Fagundes, com regência de Tiago Flores

19h - Tributo ao Tim Maia (Tonho Crocco)

Sábado (4)

15h – Família Tubarão

17h – Uma Aventura Congelante

20h – Comunidade Nin Jitsu

Domingo (5)

19h – Duca Leindecker