Diretor Boca Migotto oferece workshop solidário para profissionais do audiovisual

O diretor, roteirista e professor de Cinema Boca Migotto participa da série de workshops solidários promovidos para arrecadar verba a ser destinada a profissionais do audiovisual que estão com dificuldades para se sustentar em função do distanciamento social da pandemia de Covid-19. Ele ministra Do campo ao campo - 40 anos da história (recente) do cinema gaúcho a partir de segunda-feira (22). Serão quatro encontros virtuais diários, das 17h às 18h30min, por videoconferência via Sympla Streaming (Beta).

Sympla Como o realizador explica, os valores são quase simbólicos, de R$ 22,50 e R$ 55,00: "Ninguém está recebendo nada, todo valor arrecadado é pra ajudar o pessoal do setor". Para explorar os temas Teixeirinha, Anos 1980, Anos 1990/2000 e Cinema gaúcho pós-anos 2010, ele conta com os convidados: Miriam Rossini, Daniel Feix, Carlos Gerbase, Gustavo Spolidoro, Davi Pretto e Cristiane Oliveira. Mais detalhes no site

Migotto recentemente voltou da França, onde desenvolveu doutorado-sanduíche em Comunicação Social entre a Ufrgs e a Sorbonne/Paris 3, pesquisando a história do cinema urbano de Porto Alegre - cujo recorte corresponde à aula 3 do programa do workshop. A defesa da tese - que inclui o lançamento de um documentário sobre o cinema gaúcho - está no cronograma de 2020, ano que também deve registrar o lançamento de um livro do cineasta, "Um road book pra Patagônia".

Formado em Publicidade e Propaganda, especialista em Cinema e Mestre em Comunicação pela Unisinos, o realizador também estudou Cinema na Saint Martins College of Arts and Design, em Londres. Ele foi professor e coordenador do Curso de Realização Audiovisual da Unisinos, onde também ministrou disciplinas nos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Comunicação Digital.

Ex-sócio da Epifania Filmes, em 2017, Migotto fundou a Teimoso Filmes e Artes. Seus mais importantes trabalhos em cinema e televisão incluem a série Sapore d'Italia, primeira série de ficção da RBS TV gravada no exterior; a série de ficção Bocheiros, contemplada pelo edital de produção FAC-RS/TVE; o longa-metragem documentário Filme sobre um Bom Fim, selecionado para o Festival É Tudo Verdade 2015, e o longa-metragem Pra ficar na História, coprodução Teimoso Filmes, Epifania Filmes, Globo Filmes e GloboNews.

O cineasta dirigiu e roteirizou mais de 20 curtas e médias-metragens de ficção e documentários, além de orientação e consultoria para documentários em cursos e no Núcleo Audiovisual Cenecista, do qual foi coordenador entre 2010 e 2013.