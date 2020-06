Grupo lança primeira websérie gaúcha gravada totalmente a distância

Nesta sexta-feira (19), às 19h, o grupo Entrada de Emergência estreia em suas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube) a primeira websérie gaúcha gravada totalmente a distância - com roteiro original de Marcela Meirelles e Claudio Benevenga. Como o título sugere, O mistério do tráfico das virgens mudas é um suspense a ser desvendado pelos internautas, com humor, em três episódios.

Cada ator fez as cenas em sua casa ou apartamento, tendo locações em Porto Alegre, Capão da Canoa e até Salvador (participação especial da cantora Sarajane, amor platônico de um dos personagens da trama). Os capítulos são A carta confidencial, A testemunha e O impeachment. A história começa quando Leandro, Antônio Carlos e José Lun recebem uma carta confidencial de seu amigo de infância Gervásio, um dia após a sua morte, denunciando um engenhoso esquema de tráfico humano por parte do um gabinete com integrantes de líderes do governo federal para os países árabes em troca de petróleo.

O grupo Entrada de Emergência é um coletivo de artistas que surgiu por iniciativa do ator, diretor e roteirista Claudio Benevenga com a ideia de criar novas propostas artísticas em meio à pandemia do novo coronavírus, que então convidou a artista plástica Marcela Meirelles para que juntos escrevessem um roteiro de uma websérie.

A proposta deste projeto é pesquisar novas formas produzir e disseminar cultura diante da nova realidade que vivemos e, para isso, os atores fizeram as gravações de suas cenas com os próprio celulares e sem interagir uns com os outros. Todas as reuniões, ensaios e o trabalho da produção foram através de encontros virtuais da equipe.

No elenco, estão grandes nomes da cena gaúcha, como Evandro Soldatelli, Claudio Benevenga, Heinz Limaverde, Marley Dunckhart, Denizeli Cardoso, Lauro Ramalho, Nora Prado, Evelyn Ligocki e participação especial de Zé Adão Barbosa, além da cantora baiana Sarajane.