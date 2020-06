Editora Rocco lança novo livro da série 'Jogos vorazes', de Suzanne Collins

A cantiga dos pássaros e das serpentes A editora Rocco lança, nesta sexta-feira (19), o livro prelúdio da série Jogos vorazes, da autora best-seller Suzanne Collins, em tradução para o português. A história de(Tradução de Regiane Winarski, 576 páginas, R$ 59,90 - e-book R$ 32,90) explora o passado do vilão Coriolanus Snow, quando ele ainda tinha 18 anos e se preparava para a oportunidade de ser mentor na 10º edição dos Jogos.

A saga, que comemora 10 anos de lançamento no Brasil nesta sexta-feira (19), já vendeu 100 milhões de cópias dos três livros da trilogia Jogos vorazes, nos formatos impresso e digital, em todo o mundo. A compra do novo título de ficção estrangeira da série Jogos Vorazes #4, pelo selo Rocco Jovens Leitores, pode ser feita na Livraria da Travessa, Amazon, Americanas.com, Submarino e site Shoptime.

A cantiga dos pássaros e das serpentes se passa 64 anos antes de Katniss Everdeen (vivida nas adaptações para o cinema por Jennifer Lawrence) participar dos Jogos. O jovem Coriolanus Snow luta para manter as aparências em Panem, um país distópico e de governo ditatorial.

Escondendo os problemas financeiros da família que um dia tinha sido importante, Snow depende de sua capacidade de encantar, enganar e manipular seus colegas estudantes para conseguir mentorar o tributo vencedor. Porém, a sorte não está ao seu favor. A ele foi dada a tarefa humilhante de ser mentor da garota tributo do Distrito 12, o pior dos piores. O destino dos dois estarão interligados e toda escolha que Coriolanus fizer pode significar sucesso ou fracasso, triunfo ou ruína.

A trilogia Jogos vorazes já foi traduzida para 53 idiomas, em 56 países. Em 2012, a Lionsgate lançou o primeiro filme baseado nos romances, com uma franquia que já faturou quase US$ 3 bilhões nas bilheterias do mundo. O novo livro já tem adaptação para o cinema confirmada.

Na primeira tiragem em inglês do novo livro, já foram vendidas 2,5 milhões de cópias. Na estreia, o primeiro título da saga apareceu na lista de best-sellers do New York Times por mais de 260 semanas consecutivas (isto é, mais de cinco anos consecutivos).

O passado do presidente Snow

Prelúdio resgata origem da trajetória de personagem interpretado nos cinemas por Donald Sutherland

PARIS FILMES/DIVULGAÇÃO/JC